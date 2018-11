Mancini: «Curioso di vedere i giovani»

Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZozroMILANO - Cantiere in corso in casa azzurra. «Il problema del gol? Se non segni non vinci, questo è sicuro, però abbiamo creato tante palle gol contro Ucraina e Polonia e anche col Portogallo». Il ct azzurro, Roberto Mancini, si esprime così sulle difficoltà realizzative della sua Nazionale. «Dobbiamo continuare a creare occasioni e giocare bene in attacco. Penso che sia solo questione di sfortuna, i gol arriveranno, deve solo girare la ruota dalla nostra parte», aggiunge il ct in conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole di Genk, in Belgio contro gli Stati Uniti.«Siamo qui per vedere i giocatori come Tonali. E anch'io sono curioso di vederli». Il Mancio fa capire che farà giocare il milennial regista del Brescia, anche se non precisa se lo schiererà dall'inizio.Altra sconfitta per l'Under 21 di Gigio Di Biagio, battuti a Reggio Emilia dalla Germania per 2-1. Vantaggio di Parigini al 21', pari su rigore al 42' di Waldschmidt che, al 2' della ripresa, ha segnatro anche il gol partita.