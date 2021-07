Mancini: «Critiche a Ciro? Il più criticato spesso risolve E lui è la Scarpa d'oro...»

Marco Zorzo

Un pensiero a Spinazzola, ieri operato in Finlandia: «Giocheremo anche per lui». Uno per l'Italbasket che dopo 17 anni è tornata a qualificarsi per le Olimpiadi: «Gli azzurri di Meo Sacchetti sono stati straordinari a Belgrado, una vittoria memorabile». Ma pure un Mancio-pensiero per una semifinale di stasera a Wembley (alle 21, diretta su Rai Uno) con pochi tifosi italiani e spagnoli: «È chiaro sia meglio giocare davanti al pubblico che davanti a poche persone, è il bello dello sport. Però trovo ingiusto che non ci siano metà italiani e metà spagnoli».

Chiaro e limpido, il messaggio di Roberto Mancini. Che sulla contesa contro le Furie Rosse, che vale l'accesso alla finale di Euro 2020, gioca a rimpiattino: «Sarà sicuramente una bella partita, sia noi che loro abbiamo giocatori di talento, verrà fuori una bella gara. Noi favoriti? Diciamo che ci spartiamo il pronostico equamente: 50% noi, altrettanto loro». L'Ìtalia anti-Spagna è praticamente fatta: si riparte dagli undici che hanno iniziato contro il Belgio, nei quarti vinti a Monaco di Baviera. Ovviamente con Emerson Palmieri al posto di Spinazzola sulla corsia mancina.

E per quanto riguarda Ciro Immolbile, il ct la vede così: «È la Scarpa d'Oro, è tra chi ha segnato di più negli ultimi anni. E in un Mondiale o in un Europeo il più criticato spesso risolve partita e torneo». A noi ricorda un certo Rossi, anno di grazia 1982. Il nostro Pablito ne fece tre al super Brasile di Zico & Falcao 39 anni fa... Ricordate?

