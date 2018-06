Mancini con la Francia tiene Balotelli in bilico

Venerdì 1 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Stasera amichevole di lusso a Nizza tra Francia e Italia (ore 21, Rai 1). Dopo la buona prova in Svizzera contro l'Arabia Saudita, il ct Mancini lascia segreta l'undici degli azzurri, pur accennando a qualche variazione. «In porta gioca Sirigu, ex del Psg, oggi al Torino, che si troverà davanti diversi giocatori già affrontati in Ligue 1». Poi, aggiunge. «Gli altri dieci nomi della squadra iniziale non posso comunicarli. Dobbiamo valutare due-tre giocatori. Bonucci sta tornando dal permesso per motivi personali e dobbiamo verificare come sta».La Francia è forte, c'è il rischio che l'Italia vada in difficoltà? «Speriamo di no, sono fiducioso e sono curioso di vedere il nostro comportamento contro una delle candidate ad arrivare in fondo al Mondiale». Stasera Balotelli potrebbe essere capitano? «In Nazionale vige questa regola: è capitano chi conta il maggior numero di presenze. Se capitasse che tra gli undici fosse Balotelli ad avere più partite alle spalle, sarebbe lui il capitano. Comunque Mario è in dubbio e decideremo all'ultimo se giocherà». In realtà Balotelli ha lo stesso numero di presenze di De Sciglio, ma il difensore ha più convocazioni; sarebbe lui capitano a meno che Bonucci non recuperi. Sempre su super Mario il ct aggiunge: «Andando via dal Nizza deve trovare la migliore squadre possibile. Ha bisogno di giocare per fare gol e migliorare». Infine, Insigne: «Più probabile che giochi; anche Pellegrini ha buone chance; mentre Criscito mi è sembrato un po' stanco».Le probabili formazioni:Francia (4-3-3): Lloris; Pavard, Rami, Umtiti, Lucas; Tolisso, Kanté, Pogba; Mbappè, Griezmann, Dembelé. All.: DeschampsItalia: (4-3-3): Sirigu; Zappacosta, Bonucci, Caldara, De Sciglio; Pellegrini, Jorginho, Cristante; Chiesa, Balotelli, Insigne.Arbitro: Taylor (Ing). (M.Lob.)