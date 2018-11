Manchester City tennistico, manita Real

Giovedì 8 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Real Madrid straripante nell'esordio in panchina in Champions di Solari: i blancos s'impongono 0-5 in casa del Viktoria Plzen. Al riposo il Real è già sullo 0-4 grazie alla doppietta di Benzema e alle reti di Casemiro e Bale. Nella ripresa arrotonda Kroos. Nel gruppo G di la qualificazione è quasi in ghiaccio, così come per la Roma.Non ci sono nuove squadre aritmeticamente agli ottavi. Nel gruppo F il City, in casa, gioca a tennis con lo Shakhtar Donetsk, vincendo 6-0 con tripletta di Gabriel Jesus. Completano il tabellino David Silva, Sterling e Mahrez. La squadra di Pep Guardiola è qualificata sino al 92' di Lione-Hoffenheim, quando Kaderabek regala il 2-2 ai tedeschi, in dieci dal 51' per l'espulsione di Kasim. E in inferiorità numerica arriva la rimonta dal 2-0. I transalpini recriminano: con un'affermazione avrebbero anche loro passato il turno.Nel gruppo E è quasi fatta per il Bayern Monaco, primo a quota 10 dopo il 2-0 all'Allianz Arena sull'AEK Atene. Lewandowski celebra le 100 gare in Europa con una doppietta: rigore nel primo tempo e spaccata da pochi passi nel secondo. A Lisbona finisce 1-1 tra Benfica ed Ajax: vincendo, gli olandesi avrebbero mandato agli ottavi loro stessi ed i bavaresi.Infine nel gruppo H il Valencia supera 3-1 lo Young Boys e assapora il secondo posto, sino alla rimonta del Manchester United a Torino.