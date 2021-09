Mancata quarantena, polizia sanitaria in campo bloccata Brasile-Argentina

Le autorità sanitarie in campo, spintoni e insulti, Messi senza maglia. Poi tutti negli spogliatoi. Quello che è accaduto ieri a San Paolo è un caso diplomatico senza precedenti, una enorme falla nel sistema calcio. Di certo una scena vergognosa. Brasile-Argentina, il Superclassico che vale per il Mondiale in Qatar, è stato sospeso al 7' del primo tempo per mancata quarantena. Tutto è nato qualche ora prima del match quando la Polizia brasiliana aveva fermato i 4 giocatori argentini Martínez, Lo Celso, Romero e Buendía chiedendone l'espulsione immediata dal Paese. I quattro provenivano infatti dalla Premier League e secondo la legge chi è stato nel Regno Unito negli ultimi 14 giorni ne deve compiere altrettanti di quarantena in Brasile. Nel frattempo arrivava la nota dell'Anvisa l'Agenzia brasiliana per la tutela della salute pubblica: I giocatori in questione provenienti dal Venezuela hanno dichiarato di non aver viaggiato in nessuno dei quattro Paesi con restrizioni negli ultimi 14 giorni. Le false informazioni fornite alle autorità brasiliane possono costituire reati sanitari e violazione delle leggi penali. La Federazione argentina ha subito ricordato l'accordo tra i 10 paesi della Conmebol (la Confederazione sudamericana) per consentire ai giocatori di partecipare alle partite di qualificazione ai Mondiali nell'ambito della bolla sanitaria. Per questo la partita tra la Seleçao di Neymar e l'Albiceleste di Messi era regolarmente cominciata con tre dei 4 argentini regolarmente in campo. Dopo poco dal fischio d'inizio, però, agenti della vigilanza sanitaria hanno invaso il campo scambiandosi pure spintoni e insulti coi giocatori. In campo è scoppiato il putiferio, i quattro sono stati allontanati. La partita è stata annullata. (F.Bal.)



