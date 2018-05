«Mancano igiene e sicurezza» I bimbi dell'asilo mandati a casa

Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Nonostante il disagio i genitori di una cinquantina bambini dell'Asilo nido #100Colorì di via Agostino Mitelli (al Casilino), hanno capito che non si poteva fare altrimenti. Lo stabile scolastico sprovvisto di sistema d'allarme, a causa dei ladri, hanno messo a soqquadro l'intero nido, i piccoli da zero a tre anni, non hanno potuto entrare in classe questa mattina. La scoperta all'apertura della scuola già alle 7.00. I ladri hanno portato via generi alimentari, vari macchinari tra l'altro vecchi, e macchine fotografiche, buttando però all'aria giochi, suppellettili e oggetti un po' dappertutto. La decisione dell'Amministrazione del Municipio VI è stata quindi quella di non far entrare i bambini a causa del disordine, per non ledere l'incolumità dei piccoli e delle operatrici. Da domattina, e per il tempo che ci vorrà al ripristino parziale dell'area cucina, i bambini saranno serviti con un pranzo ridotto di pasta e burro. Oltre all'indignazione per l'accaduto, c'è tanto sgomento da parte dei genitori per un presidente assente che non si è neppure affacciato per interessarsi della abbracciare la problematica in essere, come segnalato da Massimiliano Scermino, presidente dell'Associazione Ra.Di.Ci. Come Fdi chiediamo un intervento risolutivo che ripristini la sicurezza all'interno del plesso scolastico». È quanto dichiarano, in una nota, gli esponenti di Fdi, Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, Nicola Franco capogruppo nel Municipio VI e Massimo Fonti vicepresidente del Consiglio municipale.(S. Uni.)