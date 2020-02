Mancano 37 macchinisti su 48 La Termini-Centocelle non parte

Enrico Chillè

Nel giorno in cui è stata riaperta, almeno in parte, la stazione della metro a Barberini, arriva una nuova, brutta sorpresa per tanti pendolari romani: la chiusura della ferrovia Termini-Centocelle per mancanza di personale.

Il trenino, nella giornata di ieri, non è mai stato attivo: sin dalle 5.30, l'orario iniziale del servizio, l'ingresso alla ferrovia è rimasto chiuso. Sui monitor, e su alcuni cartelli affissi in stazione, Atac aveva parlato di cause tecniche. Poco più tardi, però, la stessa azienda capitolina dei trasporti ha precisato in una nota che la Termini-Centocelle era rimasta chiusa per indisponibilità di personale: «Sono stati immediatamente attivati tutti i controlli previsti nei confronti del personale di macchina. Dei 48 macchinisti in organico, cinque erano in riposo programmato, 37 hanno prodotto documenti giustificativi ora all'attenzione dell'azienda e solo sei erano disponibili».

Oltre a scusarsi con gli utenti per il disagio, Atac ha annunciato anche il potenziamento della linea bus 105. Questa linea di superficie, insieme alla Metro C, avrebbe dovuto ovviare alla chiusura della ferrovia, servendo però un intero quadrante di Roma, quello orientale, decisamente popoloso. Il trenino, che percorre la ferrovia parallela a via Casilina, avrebbe infatti dovuto coprire un percorso che va dal Pigneto fino a Centocelle. Gli utenti, una volta appresa la notizia della chiusura della ferrovia, sono andati su tutte le furie: «Dicono di aver potenziato il 105, eppure dopo lunghe attese in fermata riuscire a salire sul bus strapieno è stato un'impresa. C'è chi non c'è riuscito e ha dovuto aspettare quelli successivi».

Quella che un tempo era la Roma-Giardinetti è una delle ferrovie urbane più obsolete di Roma: le 24 vetture utilizzate hanno un'età media di 54 anni e il tracciato, dopo l'apertura della metro C, era stato ridotto da 19 a sette fermate. Solo pochi giorni fa, l'Atac e il Campidoglio avevano fatto sapere di voler prolungare la ferrovia di nuovo fino a Giardinetti, anche se da oltre tre anni si discute della conversione in linea tranviaria. Un simile scenario, però, potrebbe portare al taglio di personale, che non potrebbe essere ricollocato, come denuncia anche l'associazione TrasporTiAmo: «La chiusura del servizio potrebbe essere una sorta di sciopero bianco in risposta alla mancanza di scenari futuri da parte di Comune e azienda».

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

