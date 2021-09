Mancano 1.500 supplenti I presidi: «7 su 10 rifiutano»

Lorena Loiacono

Manca la maestra, tutti a casa: non è una giornata particolare, a Roma, ma la normalità. Quest'anno infatti le lezioni sono partite a metà e così restano, non si sa ancora fino a quando. L'allarme parte dai presidi che, in una lettera all'ufficio scolastico, avvertono: «così è impossibile garantire la didattica».

Accade alle scuole elementari così come alle medie e superiori: il 13 settembre, primo giorno di rientro tra i banchi, erano migliaia le cattedre scoperte e la situazione, dopo tre settimane, praticamente non è cambiata: mancano ancora 1500 supplenti solo su Roma, anche sul sostegno. Dall'istituto di via Cornelia al Pablo Neruda, dal Perlasca alla Morvillo, a piazza Mazzini e Castel Madama. Con l'inevitabile conseguenza che il tempo pieno, in moltissime scuole, non è mai partito. Si esce alle 14, dopo la mensa con enormi difficoltà organizzative per le famiglie, tra baby-sitter e nonni da convocare, e due ore di lezione in meno al giorno, 10 a settimana. Alle superiori le classi scoperte, con studenti più grandi, restano con il bidello. Ma è comunque tutto tempo perso che non verrà mai recuperato. «I genitori non ne possono più, si lamentano con noi presidi ed hanno ragione spiega Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale dei presidi del Lazio perché vengono lesi i diritti degli studenti. Ma la colpa non è della scuola: in questa condizione non si riesce a garantire né l'orario scolastico curricolare né tanto meno le attività di insegnamento».

Le prime convocazioni da graduatorie provinciali, fatte prima dell'avvio dell'anno scolastico per i supplenti annuali, tra errori e rinunce non sono andate a buon fine. In attesa di una nuova convocazione le scuole stanno chiamando i supplenti brevi dalle graduatorie di istituto, ma senza risultato perché molti non accettano, in attesa dell'incarico annuale. «Il problema riguarda soprattutto le scuole periferiche spiega Costarelli più difficili da raggiungere con i bus. Circa 7 precari su 10 non risponde alla chiamata». E così i dirigenti si rivolgono all'Ufficio scolastico regionale del Lazio: «chiediamo con urgenza di trovare una rapida soluzione e di avere notizie certe sulle tempistiche previste per la conclusione delle nomine». Intanto la prossima settimana molte scuole chiuderanno per i seggi elettorali: la didattica, come sempre, può aspettare.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 05:01

