Manca il personale stazione metro chiude

Manca il personale e la fermata della metropolitana Baldo degli Ubaldi va in tilt. Dopo la chiusura per i lavori di manutenzione delle scale mobili da ottobre a gennaio, ieri pomeriggio agli utenti della stazione della metro A è stata riservata un'altra sorpresa. L'annuncio è arrivato con un tweet del servizio Info Atac: «Dalle ore 17.50 la stazione Baldo degli Ubaldi della linea A della metropolitana di Roma è chiusa per temporanea indisponibilità di personale. I treni transitano senza fermare. È utilizzabile, in alternativa, la stazione Cornelia». A causare il fermo della stazione sarebbe stato un turno di lavoro rimasto scoperto. La mancanza di un operatore della stazione disponibile per presidiare le scale mobili avrebbe portato alla decisione di interdire la fermata per motivi di sicurezza. Sempre ieri un altro disservizio si è verificato nella stazione Furio Camillo della metro A. Intorno alle 6.20 del mattino la stazione è stata chiusa in entrata per la manutenzione delle scale mobili. Il guasto è stato ripristinato intorno alle 10.20.

