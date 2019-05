Manager precipita dal 4° piano

Emilio Orlando

Cade dal quarto piano di un albergo e muore. È giallo al centro di Roma per la morte del quarantasettenne Paolo Stefano Tenna, amministratore delegato della Film Investimenti Piemonte e componente del consiglio dell'Istituto LuceCinecittà. L'uomo era rientrato all' hotel Mascagni dove alloggiava intorno alle due di notte. Era visibilmente alticcio, al portiere dell'albergo che era di turno alla reception aveva chiesto da bere, ma il receptionist aveva preferito dire che gli alcolici erano finiti.

Tenna aveva già alloggiato altre volte in via Vittorio Emanuele Orlando ed era molto conosciuto anche nella Capitale dove veniva spesso per motivi legati al suo lavoro. Quando intorno alle 6.30 di ieri il suo corpo è stato ritrovato in una pozza di sangue in piazza San Bernardo, sono arrivati i carabinieri di via In Selci e quelli della compagnia Roma centro. Quello che in un primo momento poteva sembrare un suicidio o un semplice incidente, si è trasformato ben presto in un fitto mistero. Nessuno del personale dell'hotel ha visto o sentito rumori e grida sospette provenire dalla camera dove alloggiava lo stimato produttore cinematografico la cui improvvisa scomparsa ha scosso il mondo del cinema e dello spettacolo.

Paolo Stefano Senna, aveva prenotato una stanza singola, insieme a lui non c'era nessuno. La procura di Roma ha delegato i detective del reparto investigativo che hanno fatto i rilievi forensi sulla scena del crimine.

L'ipotesi di reato è quella di istigazione al suicidio. «L'improvvisa scomparsa di Paolo Tenna ci lascia sgomenti. Un uomo dinamico, positivo, che ha fatto moltissimo per lo sviluppo del sistema cinema nella nostra città. Un apporto importante il suo, ribadito anche nell'ultimo consiglio di Film Commission ha commentato l'assessore alla cultura del comune di Torino Francesca Leon». Messaggi di stima e di cordoglio sono giunti anche da Paolo Damilano presidente della Fondazione Film Commission Torino Piemonte: «Un professionista serio, preziosissimo, stimabile ed onorabile. Siamo vicini al cordoglio della famiglia di Paolo Stefano Tenna». Sarà l'autopsia, disposta dalla procura, a chiarire ogni dubbio sulla morte misteriosa del manager cinematografico.

