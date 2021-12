Mamma mia!, riapre il Sistina Ward: «Uno show trascinante»

Simona Santanocita

Dopo uno stop di due anni il sipario del Teatro Sistina, si schiude al pubblico il 7 dicembre, con il trionfale musical Mamma Mia! scritto dalla drammaturga inglese Catherine Johnson, e basato sulle canzoni del gruppo musicale pop svedese ABBA. La storia sentimentale ispirata al film omonimo del 2008, diretta da Massimo Romeo Piparo, vedrà in scena gli attori Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, nei personaggi che vennero interpretati da Stellan Skarsgard, Pierce Brosnan e Colin Firth. Nel ruolo di Donna, Sabrina Marciano, e un cast di oltre 30 artisti, accompagnati dall'Orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello, per un totale di 24 brani.

«Sono Romolo Desideri, scrittore di romanzi nativo di Ostia, che interpreto infatti in dialetto romano, unico motivo che mi ha convinto di esserne l'interprete», racconta Luca Ward. «Particolare anche la scenografia: siamo l'unico paese a rappresentarlo con il villaggio greco, con tanto di mare». Ward è fiducioso anche sull'affluenza? «Sono convinto che ci sarà un grande trasporto e una grande partecipazione del pubblico - spiega - perché Mamma mia! è uno spettacolo dal ritmo trascinante, in cui la famosa quarta parete del teatro non esiste più, ci siamo solo noi e il pubblico». I suoi prossimi progetti? «Top Secret per il momento; posso però dire di aver terminato il doppiaggio di Neo, (Keanu Reeves), in Matrix, quarta pellicola della saga sci-fi di fama planetaria, in uscita nelle sale il 1 gennaio».



