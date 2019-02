Mamma+Mamma l'amore è universale

Ilaria Del Prete

«Non credevo che in Italia si riuscisse a fare un film su due donne che cercano di avere un bambino». Karole Di Tommaso è la regista di Mamma+Mamma, e ha vissuto sulla propria pelle, insieme alla moglie Ali, il turbine di domande e emozioni che accompagnano il desiderio di maternità. Nel film il suo alter ego è Linda Caridi, attrice emergente premiata di recente con il Nuovo Imaie Talent Award.

La data d'uscita nel giorno di San Valentino è una coincidenza?

Karole: «È anche un messaggio. Non è solo la storia di due donne, ma di tutte le persone che si amano. Volere un figlio è colmare un'assenza che accomuna chiunque abbia questo desiderio».

Com'è stato interpretare un personaggio reale, per di più la regista del film?

Linda: «È avvenuto con estrema naturalezza. Karole mi ha aperto tutti i cassetti della sua vita e ho assorbito direttamente da lei».

Non c'è tono polemico, nonostante il tema mai affrontato prima in un film italiano.

L.: «La nostra arma è il sorriso. È un argomento che diventa politico nel momento in cui la politica diventa disumana».

A quale pubblico vi rivolgete?

K. «Inizialmente ho pensato a questa storia come una favola fatta in casa da raccontare a mio figlio. Dopo le prime proiezioni abbiamo trovato anche uomini adulti, o anziani, che si commuovono. Ma anche donne e famiglie».

È stato difficile girare in Italia?

K. «Molti non hanno voluto legarsi a questo tema. Per trovare la clinica siamo finiti in Spagna».

Non vi limiterete alla classica distribuzione in sala.

«Con Bibi Film e Altri Sguardi conti nueremo con proiezioni e eventi speciali in tutta Italia».

