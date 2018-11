Mamma licenziata da Ikea, il giudice: «No al reintegro»

Martedì 13 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è stato alcun atteggiamento discriminatorio da parte dell'Ikea nel licenziamento di Marica Ricutti, la donna di 39 anni, separata e madre di due figli, di cui uno invalido, che nel novembre scorso aveva denunciato la vicenda. La dipendente aveva fatto ricorso sostenendo di essere discriminata dall'azienda in quanto aveva chiesto turni più flessibili per accudire il figlio disabile. Per lei si erano anche mobilitati i sindacati, che avevano dichiarato un giorno di sciopero nello store di Corsico, dove la donna ha lavorato per 17 anni.Secondo il giudice del lavoro di Milano, che aveva già respinto la richiesta di reintegro e di risarcimento danni, all'origine del provvedimento del colosso svedese ci sono «fatti disciplinarmente rilevanti». I comportamenti della Ricutti erano stati «di gravità tali da ledere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore», scrive il giudice, che ha riconosciuto «l'insubordinazione verso i superiori accompagnata da comportamento oltraggioso» della dipendente che in un'occasione si era rivolta a una superiore con la frase «mi avete rotto i c...». Per Ikea, il provvedimento «riconosce che l'azienda ha avuto un comportamento corretto». La Cgil ha annunciato ricorso.(G.Obe.)riproduzione riservata ®