Mamma Giorgia: «Paura per mia figlia»

Alessandra Severini

«Non dormo più, ho paura per mia figlia». Nel corso del processo contro il suo stalker, Giorgia Meloni ha confessato i suoi incubi. Raffaele Nugnes è stato arrestato nel luglio scorso dopo aver tempestato la leader di Fratelli d'Italia con una serie di messaggi su Facebook relativi soprattutto alla figlia, di soli 3 anni. «Lui sosteneva - ha ricostruito l'esponente di FdI, rispondendo al pm - che gliel'ho strappata, che la bambina era sua, che prima o poi sarebbe venuto a riprendersela a Roma».

L'uomo, che vive a Trentola Duecenta, in provincia di Caserta, è stato fermato per due volte alla stazione Termini dagli agenti della Polfer. Meloni ha ribadito di non avere mai «visto o conosciuto» l'imputato, presente in aula. «Il mio modo di vivere è cambiato, il mio stato di ansia è enormemente cresciuto - ha raccontato -. Ho avuto paura anche dopo un messaggio pubblicato dall'imputato in cui scriveva: Hai tempo tre giorni per venire dove sai, se non vieni sai cosa succede, vengo a Garbatella».

La vicenda ha portato ad un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per lo stalker. Il tribunale disporrà una perizia psichiatrica per l'imputato. Dopo la sua drammatica testimonianza in aula, la Meloni ha ricevuto messaggi di solidarietà da parte di esponenti politici di tutti gli schieramenti.

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

