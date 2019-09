Mamet e Oleanna per il Prologo di stagione

Elena Benelli

L'Eliseo accoglie il pubblico con il suo Prologo i stagione tra spettacoli, concerti, proiezioni e una mostra permanente. Giovedì si parte con un tema quanto mai attuale, quello trattato in Oleanna di David Mamet (1992) interpretato da Elisa Menchicchi e Francesco Bolo Rossini diretti da Emiliano Bronzino. Un professore e una studentessa, un caso di molestie sessuali presunte o vere, un processo a vittima e carnefice che si alternano in uno scontro verbale senza pausa (fino a 6/10, Eliseo Off). Nella stessa giornata, il teatro del futuro, ovvero la seconda edizione del premio Eliseo Scuole in collaborazione con MIUR e Regione Lazio: giovedì alle 18 e venerdì alle 21 si esibiranno davanti al pubblico gli studenti autori e attori dei due Istituti vincitori (Piccolo Eliseo). Domenica 22 arriva Ivano Marescotti con Fatti veri, la prima opera narrativa dell'attore e regista teatrale. Un personale amarcord della sua terra d'origine, la Bassa Romagna, dal dopoguerra a fine secolo. Il foyer di prima balconata ospiterà la mostra permanente delle opere di Santuzza Calì dedicata ai burattini e ai pupazzi realizzati dalla grande costumista e scenografa.

Martedì 17 Settembre 2019, 05:01

