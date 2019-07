MAMBO D'ORO

Francesca Binfarè

Partirà il 4 luglio da Pavia il tour che porterà in tutta Italia, fino a settembre, i Boomdabash, gruppo che mixa reggae, hip hop, soul, drum and bass. L'ultimo esempio di quanto funzioni questa unione di stili è il disco d'oro conquistato da Mambo salentino, impreziosito dalla voce dell'amica e conterranea Alessandra Amoroso: è nella top 10 della classifica radiofonica e in quella delle canzoni più ascoltate su Spotify in Italia; entro le prime 50 posizioni troviamo anche Per un milione, che hanno presentato a Sanremo.

Avete promesso sorprese per questo tour: quali?

«In passato avevamo una band e dopo anni ci è tornata la voglia di proporre musica live, mescolata a quella dj style: è arrivato nel team Carmine B-Dog, un batterista superlativo. Siamo sicuri che il pubblico si divertirà, sarà uno show più esplosivo con un allestimento nuovo del palco».

Quali brani non potranno mancare?

«Portami con te, L'importante, Per un milione. Una parte del pubblico ci ha scoperti con Non ti dico no, che abbiamo realizzato con Loredana Bertè, o grazie a Sanremo: per questo oltre alle hit proponiamo brani degli esordi, per far conoscere la storia di Boomdabash».

Puntate molto sui duetti. Avrete ospiti in questo tour?

«Potrebbe esserci questa possibilità ma la stiamo ancora valutando. Quando metti un duetto nel disco sai che quell'artista dal vivo non ci sarà sempre, quindi quando c'è è una chicca. Il pubblico si lascia comunque trasportare dalle canzoni».

Lunga vita a Per un milione, canzone che dà il titolo al vostro tour. Avevate previsto un successo tanto longevo per questo brano?

«Pensiamo che non se lo sarebbe aspettato nessuno nel circuito sanremese e non lo avevamo previsto nemmeno noi. Di sicuro speravamo che andasse bene, abbiamo sempre pensato che fosse accattivante».

E i complimenti di Luis Fonsi?

«Ha sentito Per un milione a Sanremo, gli è piaciuto perché è vicino alla sua musica. Purtroppo non c'è stata occasione di parlare con lui».

Mambo salentino, hit con Alessandra Amoroso con cui avevate già collaborato: sarà il tormentone dell'estate?

«È candidata al titolo. L'idea è nata una sera a cena, sempre a Sanremo, e si è concretizzata dopo qualche mese: Mambo salentino a noi è piaciuta fin dai primi provini».

Contenti del successo mondiale del reggaeton?

«Abbiamo la soddisfazione di poter dire che c'eravamo già prima, quando in Italia era considerata musica da sfigati».

riproduzione riservata ®

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA