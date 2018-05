Mambi la scimmia volante

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La scimmietta Mambi ha molti amici, in particolare Coco la cornacchia e la tartaruga Tonca. Ha una grande ammirazione per le sue amiche e spesso vorrebbe assomigliare loro. Poter volare o poter nuotare invece di arrampicarsi semplicemente fra i rami degli alberi. Ognuno di noi però deve fare i conti con i propri limiti e assieme riconoscere i propri pregi. La scimmietta Mambi si addormenta tranquilla fino a quando sente odore di fumo. La foresta è in fiamme e sarà proprio la sua abilità a saltare tra i rami ad aiutare le due amiche. Una piccola storia raccontata da Nandana Sen, attrice e attivista per i diritti dei bambini e che vive tra Calcutta, Londra e New York, e disegnata da Anna Laura Cantone. Pagine perfette per le prime letture autonome, dai cinque anni in poi.La scimmietta che voleva volaredi N. Sen, Feltrinelli Kids, 9 euro