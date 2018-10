Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Mama Pokè bissa l'apertura (oltre che in quartiere Prati, anche all'Eur) ma la qualità è sempre la stessa. Lo chiamano sushi hawaiano e l'idea di per sé sarebbe anche interessante. Alla faccia dei gusti esotici e dei sapori oltreoceano, hawaiani appunto. Insalata a tocchetti di pesce crudo marinato - ecco perché il nome poke che significa tagliato a cubetti - condita con salsa di soia, olio di sesamo e varie marinature. Scodelle trasparenti di pesce a pezzetti che sposano avocado, ananas, mango e cavolo rosso.Una moda che fa tremare il sushi giapponese? Così no. Perché qui di fresco e di buono hanno davvero poco. Come anche la quantità. Di molto, invece, c'è il prezzo.Mama Pokè, Via Sforza Pallavicini, 16, Roma - Tel. 0645666275