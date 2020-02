Maltrattamenti in famiglia anche davanti alle figlie minorenni di quattordici e dodici anni. Con quest'accusa è finito in cella un uomo di 42 anni originario del Marocco, al culmine dell' ennesimo litigio violento con la moglie. I carabinieri del nucleo radiomobile dopo essere intervenuti nell'abitazione di via Giulio Pasquati nel quartiere di Vigne Nuove dove vive la famiglia, hanno evitato che accadesse in peggio dopo aver sventato un'aggressione dei confronti della donna da parte del marito violento, che era ubriaco ed alterato psicologicamente.

Quest'ultimo era già stato allontanato dall'abitazione familiare con un decreto emesso dal giudice, perché plurirecidivo e già in altre occasioni si era reso protagonista di episodi analoghi. I carabinieri sono riusciti ad arrestarlo dopo che lo straniero li aveva aggrediti.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 05:01

