Maltempo, Tamara affoga in auto. Salve le tre figlie

«Ho visto una macchina incidentata e c'era una donna che urlava in cerca di aiuto». È la telefonata ricevuta dal 112 venti minuti dopo mezzanotte, mentre la Peugeot a bordo della quale si trovavano Tamara Maccario, 45 anni, e le tre figlie veniva trascinata via dalla corrente del torrente ad Assemini, in Sardegna. La donna è finora l'unica vittima accertata del maltempo che ha investito l'isola, ma si dispera anche per la vita di un pastore 38enne che risulta disperso. Dell'uomo sono stati trovati i vestiti. Proprio grazie alla telefonata del cittadino che stava assistendo allo sprofondamento dell'auto della povera Tamara, sono scattati i soccorsi che hanno consentito di salvare le due ragazzine di 14 anni, la sorella di 26 e il padre. Purtroppo Tamara è stata trascinata via insieme all'auto e il corpo è stato ritrovato solo ieri mattina.In Sardegna è stato dichiarato lo stato d'emergenza anche se l'allerta ora è arancione. Le scuole restano chiuse, la viabilità è fortemente compromessa, l'agricoltura in ginocchio. Si guarda con preoccupazione il cielo plumbeo pure in Liguria, in Sicilia e sulla costa tirrenica. Allagamenti hanno colpito soprattutto il Savonese. (M.Lan.)