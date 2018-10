MALTEMPO RECORD

Mercoledì 31 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleIn vista dell'ondata di maltempo che ha investito la città con raffiche di vento oltre i 100 chilometri all'ora, Roma ha mobilitato un corposo sistema di prevenzione e soccorsi. Solo ieri mattina sono state oltre 500 le richieste di intervento alla Protezione Civile cittadina, il giorno prima erano state 400 per alberi caduti e rami pericolanti.Nella notte tra lunedì e martedì i vigili del fuoco sono dovuti intervenire almeno 100 volte in tutta la città: tra le altre cose hanno dovuto sgomberare, insieme a vigili e protezione civile, una palazzina in via Tracia, in zona San Giovanni, a causa di un albero finito sull'edificio. La polizia locale non è stata da meno, effettuando tra i 400 e i 500 interventi nella notte per viabilità, caduta rami, alberi e presidi. Un totale di oltre 4000 interventi dall'inizio dell'emergenza.Diverse le strade per cui, a causa dei danni da maltempo, si è resa necessaria la chiusura, con un aggravio su tutto il traffico cittadino, tra code e ingorghi.A seguito dei bollettini di criticità idrogeologica e idraulica diramati dalla Protezione civile della Regione Lazio, è rimasto aperto il Centro operativo comunale (Coc) che include tutte le strutture comunali e municipali deputate a fronteggiare il rischio di allagamenti e limitare eventuali disagi. Per l'accoglienza dei senza dimora, il Campidoglio ha messo a disposizione 200 posti e predisposto due strutture straordinarie di accoglienza: una in via Giolitti, all'interno della Stazione Termini (grazie a un accordo con Fs), e l'altra in via Ventura, nella palestra del centro anziani. Lunedì, 25 squadre del Servizio Giardini hanno realizzato circa 260 attività di rimozione di rami e alberi.Nella stessa giornata per il ripristino della viabilità, il dipartimento di Tutela Ambientale ha attivato 19 ditte esterne. Corsa contro il tempo anche per disostruire tombini e caditoie: dopo un primo intervento straordinario di pulizia avviato la scorsa settimana, ieri sono state messe in campo oltre 100 spazzatrici dopo l'enorme caduta di foglie e rami per le strade della Capitale a causa delle forti raffiche di vento. Si cerca di evitare che si ostruiscano di nuovo, in vista delle prossime piogge.riproduzione riservata ®