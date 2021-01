Maltempo ed ecoday: i saldi fanno flop

Maltempo e domenica ecologica e, nella capitale, i saldi invernali affondano. Ieri la seconda delle quattro giornate di blocco del traffico stabilite dal Campidoglio per limitare l'inquinamento atmosferico e sensibilizzare i cittadini sui temi della qualità dell'aria e della mobilità sostenibile. Fermi quindi tutti i veicoli a motore nella Fascia verde, dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. In tutta la città sono stati intensificati i controlli della polizia locale: a causa della forte pioggia però pochissimi i veicoli in strada. Ma in piena emergenza Covid, con le misure restrittive che limitano gli spostamenti da mesi e gli esercizi commerciali al collasso, è esplosa l'ira dei commercianti. «La situazione è molto critica, registriamo cali dal 50 al 70% nelle vie del centro storico a Roma e anche in provincia, ma se gli acquisti vanno male anche nel periodo dei saldi che fai? Chiudi - afferma Valter Giammaria, presidente di Confesercenti Roma - L'incertezza dovuta alle zone rosse, arancioni e gialle ma anche i provvedimenti comunali ostacolano il commercio. Ad esempio oggi (ieri, ndr) ci si sposta con maggiori difficoltà per la domenica ecologica».(F. Sci.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Gennaio 2021, 05:01

