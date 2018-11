Malore sul palco, paura per Perry degli Aerosmith

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Il chitarrista degli Aerosmith, Joe Perry, ha avuto un malore durante un concerto con Billy Joel, al Madson Square Garden di New York, ed è stato ricoverato in ospedale. Ne dà notizia il sito deadline.com. Perry, 68 anni, è svenuto nel suo camerino dopo avere suonato sul palco Walk This Way.Il chitarrista della band americana è stato portato fuori dal Madison Square Garden in barella dagli infermieri, dopo essere stato soccorso nel backstage; sembra che gli sia stato inserito un tubo nella trachea per aiutarlo a respirare, ad un certo punto. Secondo Tmz.com, è stato prontamente soccorso dai paramedici e portato all'ospedale in ambulanza. Stando al portale sarebbe «collassato al suolo» ed era «in condizioni preoccupanti» e con la mascherina d'ossigeno sul volto. Prima di essere trasportato in ospedale in ambulanza, i paramedici sarebbero rimasti all'opera per circa 40 minuti nei camerini. Secondo alcuni testimoni oculari il musicista «aveva un aspetto davvero orribile». Già nel 2016, mentre stava facendo un concerto con gli Hollywood Vampires, Perry aveva avuto un collasso: in quel caso era successo mentre era sul palco: si appoggiò alla batteria, poi cadde a terra.Perry, Steven Tyler e i loro Aerosmith si stavano preparando a una lunga serie di concerti a Las Vegas come parte di una residency per tutto il 2019. Perry aveva anche annunciato recentemente l'uscita di un nuovo singolo e un tour da solista.