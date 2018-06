Malin Akerman La donna nuova

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Alessandra De TommasiROMA Sono i lupi della finanza a guidare il gregge del paese. O almeno così racconta la serie tv Billions 3 (Sky Atlantic HD venerdì ore 21.15). La vera scoperta però sono le donne, come racconta al Festival della TV di Monte-Carlo la svedese Malin Akerman, che interpreta Lara, la moglie del broker senza scrupoli Bobby Axelrod (Damian Lewis). Il telefilm propone personaggi dai chiaroscuri marcati. Paul Giamatti è procuratore (quasi) integerrimo di giorno e sottomesso del bondage di notte. E Asia Kate Dillon, racconta Taylor, il primo personaggio senza genere del piccolo schermo.Signora Akerman, Billions scardina ogni etichetta di genere. Cosa ne pensa?«Posso dire con orgoglio che in tv qualcosa sta già cambiando e si vedono figure femminili sempre più forti e predominanti. Lara, ad esempio, è una donna d'affari che rimette a posto il marito quando se lo merita».Il movimento #metoo ha portato alla luce molti pregiudizi e abusi, ne ha subiti?«Ho dovuto lottare per essere presa sul serio e farmi strada tra ego troppo ingombranti nel mondo dello spettacolo, lavorando il doppio solo perché sono una donna».La coppia Lara-Bobby si basa su dinamiche complesse. Qual è il segreto di un buon equilibrio a due?«L'onestà: quando s'insinuano segreti e mezze verità un rapporto scricchiola, ecco perché mi auguro sempre di essere sincera senza indorare mai la pillola. I problemi tra Bobby e Lara infatti sorgono quando lui inizia a mentirle e viene meno la fiducia».Tra di loro esiste anche una certa dose di gelosia.«Lo capisco: anch'io sono stata a lungo insicura nei confronti delle altre donne, capisco l'esigenza di Lara di avere intimità assoluta da un punto di vista anche emotivo da parte del marito. Per quanto mi riguarda ho imparato con il tempo a capire quali insicurezze erano frutto delle mie fragilità e quali invece venivano alimentate dai comportamenti del mio compagno».Ci descriva Lewis e Giamatti con un aggettivo.«Damian è affascinante, Paul divertente e io li stimo e li adoro entrambi».In cosa le somiglia suo figlio Sebastian?«Empatico, gentile e curioso, è un bambino con cui si può parlare di tutto, ma gli ricordo sempre quanto sia fortunato a vivere per esempio in una casa con giardino. Voglio che non dia niente per scontato».riproduzione riservata ®