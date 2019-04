Maldini spinge Gattuso: con lui insieme nel futuro

Luca Uccello

ROMA - Gattuso è il Milan. Così come lo è Leonardo e soprattutto Maldini. E proprio sull'allenatore, la bandiera Maldini vuole fare chiarezza, vuole allontantare voci e dubbi. «Rino non è mai stato in discussione. Non c'è mai stata l'idea di cambiarlo, siamo convinti che sia l'allenatore giusto. E poi ha ancora due anni di contratto. Io e Leonardo ci diciamo spesso: che bello sarebbe tornare a vincere con Rino in panchina». Un sogno? Forse no anche se non sarà semplice. «Non gli era stata chiesta la Champions a inizio anno ma ora che ci siamo, perderla sarebbe un peccato...».

Per rimanere quarto il Milan deve riprendere a correre dopo una settimana da dimenticare con un solo punto in tre partite. «La Lazio sta bene, ha qualità e si gioca come noi la possibilità di entrare in Champions League. Quest'anno abbiamo avuto alti e bassi e grossi problemi con le squadre che ci precedono in classifica. La partita contro la Juve ci ha dato tante certezze: ci siamo fisicamente e mentalmente». Da dirigente, Paolo Maldini allontana ogni paura e scaccia tutte le preoccupazioni per un deferimento che «non ci sorprende e comunque il deferimento riguarda gli anni precedenti a Elliott». Il Milan è pronto a difendersi, anzi ad attaccare: «Siamo pronti a tutto e abbiamo tante armi». Nuovo scontro con l'Uefa, vecchi problemi ma l'ex capitano rossonero assicura che la partecipazione alle prossime competizioni europee non è in discussione: «Anche l'anno scorso dovevamo essere esclusi dalle coppe e poi è intervenuto il TAS. Come club vogliamo che non sia un confronto duro e senza dialogo, il FPF ha azzerato i debiti nel calcio europeo ma non permettere a una società sana e senza debiti di intervenire sul mercato è anche incostituzionale. Uefa ha ben capito che il Milan è una società sana, con persone competenti e vuole tornare in alto».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA