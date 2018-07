«Malcom? Non sono amareggiato»

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - All'alba italiana è terminata la prima amichevole dell'International Champions Cup col Tottenham che i giallorossi hanno giocato a San Diego sfidando il Tottenham. Ora tappa a Dallas dove il 1° agosto si consumerà la rivincita col Barcellona di Malcom. Prima del match Di Francesco ha fatto il punto su tournée e mercato: «Non sono amareggiato per Malcom, arriverà uno ancora più forte. Kluivert? Ci vuole pazienza, io ho un mio pensiero di calcio e sto cercando di fargli capire quello che vorrei da lui».È intervenuto pure il presidente Pallotta al portale statunitense Fastcompany: «L'International Champions Cup è una grande vetrina, ma è solo un piccolo pezzo di un puzzle. Vogliamo avere maggiore seguito pure in Cina e in Africa». (F.Bal.)riproduzione riservata ®