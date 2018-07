Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Francesco BalzaniROMA - Tra cinquant'anni si parlerà ancora della notte tra il 23 e il 24 luglio 2018 in cui tifosi, giornalisti e dirigenti romanisti hanno atteso invano l'arrivo di Malcom a Ciampino. Quella notte è passata, così come Malcom che giocherà i prossimi 5 anni al Barcellona. Il club blaugrana si è infilato all'ultimo secondo nella trattativa prima bloccando Malcom al gate, poi facendogli dire sì a un quinquennale a cifre quasi raddoppiate rispetto a quelle romaniste (poco meno di 5 milioni a stagione) e con una clausola rescissoria da 400 milioni. Monchi ha passato la notte in bianco provando a convincere sia il Bordeaux sia il brasiliano a far valere l'accordo preso qualche ora prima. Il club francese, che ha visto un rilancio della Roma a 43 milioni (uno in più di quanto spenderà il Barça), ha passato la palla al giocatore che non ci ha pensato un attimo e ieri è sbarcato in Spagna. Nel pomeriggio dall'Inghilterra si è sparsa pure la voce di un altro inserimento, quello dello United. Ma era davvero troppo tardi.Non è tardi, invece, per Monchi che ora deve trovare un piano B per consegnare a Di Francesco l'esterno tanto richiesto. Nella lista del ds, dopo Malcom, c'erano Forsberg, Suso e Berardi. Nomi che non bastano a lenire l'amarezza per il mancato arrivo del brasiliano. Così il ds ha aperto l'agenda cercando di rispettare l'identikit profilato: giovane, inferiore ai 45 milioni e con un ingaggio non pesante. Per questo sono spuntati (in ordine di preferenza) i nomi di Leon Bailey del Leverkusen e Pulisic del Dortmund. Il primo, giamaicano, è un mancino che Monchi aveva già seguito ai tempi del Genk. Il secondo è nato negli Usa, ha 20 anni e si sta mettendo in mostra nella tournée americana. Per entrambi servono 40 milioni. Stessa cifra per il più esperto (25 anni) e più prolifico (20 gol nell'ultima stagione) Thauvin del Marsiglia che ha il pregio di giocare a destra, ma di essere mancino. Proprio come Malcom. Monchi sta pensando anche a una strategia diversa: investire meno in attacco per portare a centrocampo N'Zonzi. Di certo Di Francesco - che ha seguito la vicenda nella notte di San Diego - dovrà attendere per avere la rosa al gran completo. In queste ore potrà consolarsi con Olsen che ieri ha svolto le visite mediche e raggiungerà i nuovi compagni domani. Operazione totale da 8,5 milioni più 3,5 di bonus oltre a una percentuale sulla futura rivendita del 10% da versare al Copenaghen.riproduzione riservata ®