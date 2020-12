Malattie croniche vietato mollare

Antonio Caperna

ROMA- Le patologie croniche hanno subito un grave impatto dalla pandemia Covid- 19: ambulatori chiusi e una forte limitazione dell'accesso alle cure hanno comportato anche per i pazienti con malattie infiammatorie croniche reumatiche e dermatologiche un aumento di riacutizzazioni e ricadute. Nasce così RESTA IN CONTATTO CON IL TUO MEDICO, la campagna promossa da ANMAR (Associazione Nazionale Malattie Reumatiche) e APIAFCO (Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza), realizzata con il contributo non condizionante di Amgen, proprio per esortare i pazienti con artrite psoriasica, artrite reumatoide e psoriasi, a mantenere il contatto con il proprio medico di riferimento. L'iniziativa, che si articola in una campagna social con video interviste agli esperti e un Advisory Board, ha ricevuto il patrocinio della FIMMG (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale) e della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). «E' arrivata l'ora di un'azione diretta su pazienti e caregiver - ha dichiarato Silvia Tonolo, Presidente ANMAR che dopo tanto tempo si stanno lasciando andare e che, invece, devono continuare a tenere duro, senza abbandonare il contatto con il medico di riferimento». «I pazienti con psoriasi e artrite psoriasica sono stati pervasi da un forte senso di abbandono ha affermato Valeria Corazza, Presidente APIAFCO che ha portato a un aumento delle richieste per assistenza psicologica». Ma quali sono le caratteristiche di queste patologie? «L'artrite reumatoide (AR) è una grave malattia infiammatoria cronica autoimmune ha commentato il Prof. Fabrizio Conti, Direttore dell'Unità di Reumatologia, AOU Policlinico Umberto I di Roma - che colpisce principalmente le articolazioni e, se non adeguatamente curata, ne provoca una progressiva perdita della funzionalità. Si manifesta con dolore, gonfiore, rigidità al movimento. La diagnosi precoce permette di avviare tempestivamente una terapia che ha l'obiettivo di modificare la progressione dell'artrite ed evitare danni irreversibili alle articolazioni». «La psoriasi - ha aggiunto la Prof.ssa Maria Concetta Fargnoli, Responsabile dell'Unità di Dermatologia, Ospedale San Salvatore dell'Aquila - è una malattia della pelle caratterizzata dalla presenza di chiazze rosse e squamose molto fastidiose che possono interessare anche gran parte della superficie corporea e che impattano fortemente sulla qualità di vita dei pazienti. Diverse sono le opzioni terapeutiche, topiche e sistemiche, disponibili oggi per tenere sotto controllo la patologia». ()



