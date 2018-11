Malattie croniche ecco la novità

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Arriva in Italia il primo biosimilare di adalimumab, per il trattamento negli adulti di gravi malattie infiammatorie croniche come l'artrite reumatoide da moderata a severa, l'artrite psoriasica, la spondilite anchilosante attiva grave, la malattia di Crohn da moderata a severa e la colite ulcerosa da moderata a severa. Il farmaco di Amgen è anche autorizzato per il trattamento di alcune patologie infiammatorie pediatriche: malattia di Crohn da moderata a severa (dai 6 anni in poi), psoriasi a placche severa (dai 4 anni in poi), artrite associata a entesite (dai 6 anni in poi) e artrite idiopatica giovanile poliarticolare (dai 2 anni in poi).«I farmaci biosimilari rappresentano un'opportunità per il clinico, in quanto presentano un profilo di efficacia e di sicurezza sovrapponibile a quello dei biologici originatori ma consentono un risparmio di risorse, soprattutto se si tiene conto che in Italia il numero di pazienti trattati con farmaci biotecnologici è tra i più bassi d'Europa e se si fa riferimento alle limitazioni di budget delle singole Regioni - dichiara Luigi Sinigaglia, Direttore Struttura Complessa di Reumatologia, Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO, Milano - La nostra esperienza con i biosimilari è in generale positiva, soprattutto nei pazienti cosiddetti naive, che non sono mai stati trattati in precedenza con farmaci biologici, e non c'è ragione per non utilizzare il biosimilare nel paziente che ha indicazione per quel farmaco specifico. È tuttavia importante che si eviti un continuo passaggio (switch) da un biosimilare all'altro per mere ragioni di natura economica. Anche per i biosimilari, come per gli originatori, deve valere il principio della continuità terapeutica».Per André Dahinden, Presidente e AD Amgen Italia «con il biosimilare di adalimumab facciamo il nostro ingresso in una nuova area terapeutica per l'Europa e l'Italia. Si tratta del nostro secondo biosimilare disponibile in Italia, a conferma dell'impegno nei confronti di pazienti, clinici e sistemi sanitari che coniuga innovazione e sostenibilità». (leggocaperna@gmail.com)riproduzione riservata ®