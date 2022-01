Malato seguito con cure alternative muore Arrestato medico no vax

È finito ai domiciliari Roberto Petrella, medico ginecologo di Teramo, dopo aver prescritto alcune improbabili cure domiciliari ad un paziente campano che non aveva mai visitato di persona. Alla moglie dell'uomo, nello scorso dicembre, aveva detto: «Non andate in ospedale, lì lo intubano e muore». Dopo pochi giorni, il paziente morì d'infarto e la Procura di Catanzaro ha aperto un'inchiesta. Il medico era stato contattato dalla coppia su Facebook, dove era diventato famoso per l'avversione ai vaccini e per la promozione delle terapie domiciliari Covid. Non è chiaro se il paziente deceduto fosse stato contagiato dal SARS-CoV-2, ma su Petrella pende un provvedimento di radiazione (poi sospeso per un ricorso) dal 2019, quando si espresse contro la vaccinazione, gratuita e obbligatoria, contro il papilloma virus per le ragazze di 12 anni.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Gennaio 2022, 05:01

