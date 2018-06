Malato di Aids da 11 anni «Ho avuto 200 donne»

Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloNon aveva sintomi e non credeva nell'Hiv. Claudio Pinti, 36enne di Ancona, è stato arrestato ieri mattina con l'accusa di lesioni gravissime per aver volutamente contagiato con rapporti non protetti decine di partner. L'untore, sieropositivo da oltre dieci anni, era andato a letto con oltre 200 persone, donne ma forse anche uomini, molte conosciute tramite social e siti di incontri.A mettere fine all'incubo è stata la sua compagna, che aveva appena scoperto di essere stata contagiata: la polizia ha diffuso nel pomeriggio di ieri nome e fotografia del volto di Pinti per informare le sue potenziali vittime. «Sono stata defraudata della libertà di scegliere e ingannata rispetto alla patologia di cui è affetto», ha detto la donna alle poliziotte, aggiungendo di aver sporto denuncia per evitare che la stessa cosa accadesse ad altre persone innocenti. I due si frequentavano da febbraio: a maggio, dopo i primi sintomi e messa in allarme da alcune voci' che giravano su Claudio, si era sottoposta ad esami scoprendo di essere sieropositiva. Ma quando aveva chiesto spiegazioni, l'uomo era stato refrattario, negando di essere malato.Gli inquirenti gli hanno sequestrato due pc, due tablet e due telefoni, passati al setaccio per risalire alle potenziali vittime. Pinti l'anno scorso aveva perso la moglie, stroncata proprio dall'Aids: ma lui, che non avvertiva alcun sintomo, si era sempre rifiutato di curarla, negando la stessa esistenza del virus dell'Hiv e considerandolo un falso scientifico. Il suo non è l'unico caso, come rivela Giulio Maria Corbelli, vicepresidente di Plus Onlus: «È difficile stimarlo, ma possiamo dire che questa tipologia di pazienti sia il 2% del totale: molti muoiono perché non si curano, è un atteggiamento pericolosissimo».riproduzione riservata ®