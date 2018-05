Malati oncologici invalidità lampo

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il vantaggio di unire il rigore degli accertamenti alla rapidità, riducendo gli oneri per le famiglie. Così il presidente dell'Inps, Tito Boeri, ha salutato il Protocollo sperimentale d'intesa per la tutela della disabilità da patologie oncologiche, presentato ieri mattina a Roma con il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Francesco Ripa di Meana. L'accordo prevede una procedura informatica per la trasmissione del primo certificato all'Inps, saltando l'accesso presso il medico di base e l'accertamento sanitario delle Asl nelle Regioni, che hanno un accordo di semplificazione. Il certificato era già disponibile dai singoli medici dal 2013, ma era stato usato pochissimo, appena 1500 volte nel 2014, e così l'Inps ha deciso di siglare accordi con i singoli centri d'eccellenza. In questo modo da 5 controlli per ottenere il riconoscimento dell'invalidità si passa a uno solo, con lo specialista che fa la diagnosi, che compila il certificato introduttivo che va direttamente all'Inps. Il Protocollo, che durerà 18 mesi, permetterà ai medici di utilizzare il certificato oncologico introduttivo, per acquisire fin da subito (durante il ricovero o cura presso le Strutture sanitarie) tutti gli elementi necessari alla valutazione medico legale, evitando al malato eventuali ulteriori esami e accertamenti. «Potenzialmente tocca una platea importante sottolinea Boeri- i malati di tumore sono la categoria principale con il 28% delle prestazioni di invalidità per queste malattie oncologiche». La presenza della convenzione per l'accentramento degli accertamenti per l'invalidità civile, firmata tra l'Inps e la Regione Lazio nel dicembre 2017, consentirà quindi agli interessati di essere sottoposti a un'unica visita Inps. In aggiunta, nei casi di documentata gravità della patologia, il giudizio medico per il rilascio delle prestazioni di invalidità potrà essere espresso agli atti con la certificazione specialistica oncologica della struttura abilitata, evitando quindi anche la visita Inps. Per il Presidente Zingaretti il Protocollo sarà esteso in tempi brevi anche agli altri istituti oncologici del Lazio.(A. Cap.)riproduzione riservata ®