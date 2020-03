Malagò: «Olimpiadi? Entro giugno capiremo»

Marco Zorzo

MILANO - Nel bailamme più totale, il tempo per le Olimpiadi stringe, ma non è ancora il momento di prendere decisioni definitive.

Dopo l'incontro di martedì (in conference call) con i capi delle federazioni sportive, ieri il numero uno del Cio Thomas Bach ha sentito in teleconferenza anche i capi dei comitati olimpici europei, e ha avuto il via libera alla linea di attesa - con l'invito agli atleti di continuare a prepararsi ai Giocni - prima di decidere qualunque cosa su Tokyo 2020. «Non esiste una deadline per le Olimpiadi» ha detto Giovanni Malagò, che è stato il primo a intervenire. «Non può esistere: al momento non abbiamo un orizzonte temporale, su questo Bach è stato chiaro e trasparente. Ma basta applicare il buon senso: chi sa di questo mondo, sa che per capire se Tokyo 2020 può svolgersi come programmato non si può andare oltre l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno». La riunione Cio-comitati è servita a ribadire «il rispetto religioso della salute di tutti», per il resto «si naviga a vista».

La giornata si era aperta con l'attacco via twitter di Hayley Wickenheiser, canadese, 4 volte oro olimpico nell'hockey, membro Cio in quota atleti. Per l'ex campionessa i piani per Tokyo sono «insensibili e irresponsabili».

Parole rivolte a Bach, che ieri aveva invitato gli atleti a «continuare la preparazione» perché «con oltre 4 mesi, non è necessario prendere decisioni drastiche ora». Anche altri sportivi non hanno nascosto perplessità su quanto sta accadendo.

Nel frattempo stop al tennis internazionale fino al 7 giugno, e saltano gli Internazionali di Roma: è la decisione dell'Atp e della Wta, che per l'emergenza coronavirus ha decretato lo stop a tutti i tornei della primavera del circuito professionale maschile e femminile. Gli Internazionali d'Italia erano in programma dal 4 al 17 maggio. Amen.

