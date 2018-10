Malagò membro del Cio: un vantaggio da sfruttare

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - Giovanni Malagò è ufficialmente un membro del Cio. Il presidente del Coni è stato eletto durante la Sessione del Comitato olimpico internazionale a Buenos Aires insieme ad altri otto dirigenti internazionali; è il 22esimo italiano della storia ad entrare nel Cio. «Il fatto che Bach abbia voluto proporre il mio nome a livello individuale dimostra due cose: un grandissimo rispetto per l'Italia e grande considerazione nei miei riguardi, soprattutto per quello che ho fatto in difesa dei cinque cerchi olimpici da quando sono presidente». L'elezione di Malagò rappresenta una grande iniezione di fiducia per l'Italia dello sport, soprattutto in considerazione di Milano-Cortina 2026. Resta però un dispiacere che il presidente del Coni proprio non riesce a mandar giù: «È il dolore infinito per non avere avuto la possibilità di spiegare un progetto», quello non andato a buon fine con Roma 2024. (M.Lob.)