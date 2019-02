Malagò e Salvini, anticipo di Roma-Milan

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - La presentazione della riforma Coni di ieri all'Acqua Acetosa è stata l'occasione per un anticipo di Roma-Milan di campionato domenica sera, con un botta e risposta tra il vice premier Matteo Salvini, tifoso rossonero, e il presidente del Coni Giovanni Malagò, tifoso giallorosso. «Arriveranno avvelenati», è stata la battuta di Salvini, riferendosi alla pesante sconfitta per 7-1 della Roma sul campo della Fiorentina nei quarti di Coppa Italia. Malagò non ha replicato nel merito ma ha aggiunto, parlando con il ministro, che la prestazione dei giallorossi è stata «imbarazzante», in uno scambio di vedute tra appassionati.Sul fronte riforma Coni, tre i punti principali presentati ieri dai due sottosegretari Giancarlo Giorgetti e Simone Valente. Il primo: aumentare l'attenzione verso la pratica sportiva di base, valorizzando gli stili di vita sani. Il secondo: assicurare risorse certe, e maggiori, allo sport italiano, introducendo un meccanismo automatico di finanziamento e distribuendo più soldi agli organismi sportivi. Il terzo: semplificare il funzionamento del sistema sportivo, riducendo la burocrazia e aumentando la trasparenza ed eliminare i possibili conflitti d'interesse. Queste le grandi linee della Riforma del Sistema Sportivo italiano. L'idea di fondo è quella di una generale e sostanziale riorganizzazione di Coni Servizi; la riforma prevede che le risorse annue destinate al sistema sportivo non possano essere mai inferiori a 408 milioni di euro. Ottimista ma con riserva Malagò: «Non condivido questo nome, Sport e Salute, perché molto usato e inflazionato Io avrei fatto una società a parte, svuotando Coni servizi dei temi che devono rientrare nelle competenze di questo nuovo soggetto. Comunque sono ottimista, faccio il tifo per i risultati».m.lobasso@leggo.itriproduzione riservata ®