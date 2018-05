Malagò: «Cori anti-Napoli vergognosi»

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Domenico ZurloROMA - Sembra una vita, ma sono passati poco più di due mesi dal 4 marzo, quando la morte di Davide Astori sembrava aver unificato il mondo del calcio italiano. E invece poche settimane dopo si riprende da dove si era interrotto: cori offensivi contro Napoli, con tanto di partita sospesa, e manichini in maglia azzurra impiccati ad un ponte. Avevano un sogno nel cuore, lo striscione a corredo dei pupazzi appesi nel casertano: a sbeffeggiare il coro che sognava di scalzare la Juve. A Marassi, durante Samp-Napoli, sono stati però altri i cori che hanno preso il sopravvento, quelli di discriminazione territoriale dei tifosi doriani, che hanno costretto l'arbitro a sospendere il match.«Sono sempre stato fermo e duro verso le tifoserie che hanno fatto cose di cui vergognarsi. Qui è tutto sbagliato», ha commentato il presidente del Coni Malagò. Elogi per il patron blucerchiato Ferrero, che oltre a zittire i suoi tifosi ha dovuto bacchettare anche Giampaolo, che aveva derubricato quei cori come sfottò «figli del gemellaggio tra Napoli e Genoa».Il questore di Napoli De Iesu parla di «forme di follia dialettica» da parte di persone «che non sono tifosi ma delinquenti», ma la solita domanda torna spontanea: gli strumenti a disposizione (sanzioni comprese) sono sufficienti per debellare il problema?riproduzione riservata ®