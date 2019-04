MALA BREXIT

Luca Calboni

Italians in London, pushers in Rome. O quasi, visto che si trattava in verità di cittadini albanesi con falsi documenti e di spacciatori albanesi che operavano a Roma. I carabinieri della compagnia di Frascati, in una vasta operazione con la polizia inglese, hanno arrestato 13 persone ritenute membri di una organizzazione criminale internazionale: l'intervento si è svolto fra Roma, Guidonia, Fonte Nuova, Chiavari, Novi Ligure, Pozzuoli e per le persone coinvolte (diciotto, in totale) le accuse, a vario titolo, sono di associazione a delinquere finalizzata ad agevolare l'immigrazione clandestina, traffico internazionale di stupefacenti, porto abusivo di arma da guerra.

Tutto è scattato quando in un aeroporto di Londra la polizia ha fermato una donna albanese in possesso di una carta d'identità contraffatta. Da lì le forze dell'ordine sono riusciti a scoprire tutta l'organizzazione, comprese le diverse disponibilità che l'organizzazione aveva all'ombra del Big Ben: punti di appoggio, appartamenti a disposizione e una rete di connazionali. Secondo le indagini, la banda avrebbe creato un vero ponte fra Italia e Inghilterra per portare connazionali albanesi nel Regno Unito.

Al contempo le forze dell'ordine hanno scoperto una vera e propria organizzazione che permetteva agli albanesi di portare a Roma grossi quantitativi di marijuana, da spacciare poi ai clienti della capitale italiana e, in parte, anche a quella della capitale inglese. Gli albanesi sfruttavano la vasta rete di loro connazionali, residenti da tempo sul territorio italiano, per poter organizzare la vendita di droga. Scoperta anche una tratta fra Albania, Puglia e la capitale che permetteva considerevoli approvvigionamenti di marijuana. La base dell'organizzazione è stata scoperta fra i comuni di Guidonia e Fonte Nuova. I carabinieri sono riusciti a sequestrare una ingente quantità di droga e un AK-47, mitragliatore di produzione straniera e detenuto illegalmente.

