Mal'aria, Roma è tra le 10 città più inquinate

Frosinone, Milano, Padova, Torino e Treviso hanno sforato per ben 18 volte, a gennaio, i limiti di Pm10, le polveri sottili. Seguite subito dopo da Napoli (16 giorni) e Roma (15 giorni: la capitale è al 7° posto per le città più inquintate). E' quanto emerge dal rapporto Mal'aria di Legambiente. Nel 2019 a Frosinone PM10 alle stelle per 68 giorni, il peggior dato italiano del centro-sud. Roma, con 27 giorni di ozono oltre i limiti, supera per il 2019 i 25 giorni massimi consentiti. «L'emergenza smog è tutt'altro che risolta, dopo qualche giorno di tregua anche nella Capitale si torna a respirare la mal'aria e a Frosinone non si è mai attenuata l'emergenza - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio - Nella Capitale bene il blocco ai diesel che è arrivato con un colpevole ritardo, e oggi che ritornano a salire i valori chiediamo un intervento veloce e che ci risparmi altri giorni di smog e rischi per la salute. A Roma però manca una visione risolutoria per togliere dalla strada auto private e sostituirle con tram, metro e corsie preferenziali per bus di superficie: tutto ciò semplicemente non sta avvenendo, sono dieci anni che non si fa un metro di binari e addirittura rischiamo di veder sparire quelli che ci sono».(F. Sci.)

Venerdì 24 Gennaio 2020, 05:01

