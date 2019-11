Makeup, occhi puntati sullo sguardo. Per il trucco invernale il focus si sposta sul mistero degli occhi.

Largo al nero: dal classico e intramontabile smokey eye, al grafico grafismi, passando per ali e tratti neo-punk, fino all'applicazione nella rima dell'occhio inferiore come piaceva negli anni '90. Torna, a tal proposito, il kajal con sua texture cremosa e più sfumabile delle classiche matite occhi. Se da Versace, somiglia allo stile grunge, con nero sfumato a sembrare colato, imperfetto, Giorgio Armani, lo declina in chiave chic applicato a svolazzo di underliner e appena sfumato su una base di ombretto fumè. Se proprio si vuole osare, poi, si può scegliere anche il multicolor, perché le mezze misure ai trend del trucco non piacciono. Gli ombretti si fanno audaci e si spalmano o a mo' di eyeliner o a tutta palpebra satura. I colori? L'arancio e tutte le sfumature del tramonto: il viola glicine come quello di Valentino, e il turchese pop. Per concludere ed avere uno sguardo top non tralasciare le ciglia che devono rigorosamente essere maxi, un po' Twiggy, un po' manga. Da Dior sono pittoriche, teatrali, extra-long, disegnate a tratti di eyeliner. Uno stile da cartoon quando il tratto sulla palpebra inferiore ricorda le Teddy Girls britanniche di fine anni Cinquanta. (A.Vil.)

Giovedì 21 Novembre 2019, 05:01

