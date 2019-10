Maker Faire e Acea insieme, per illuminare il Natale di Roma. È stato annunciato il vincitore di Make Christmas Light, contest internazionale promosso da Acea, per scegliere il progetto di luminarie natalizie, installate nel centro di Roma e in quindici municipi per Natale 2019. «Innovazione e sostenibilità ambientale, i due temi su cui i partecipanti hanno dovuto basarsi per proporre i loro progetti creativi e un'analisi di fattibilità», ha sottolineato Michaela Castelli, Presidente di ACEA. Tra i 21 progetti vagliati da una giuria, a vincere è stata l'idea dello studio Medaarch (di Salerno), chiamato Roma by light Acea, che ha puntato sulle immagini più riconoscibili a livello mondiale della città eterna. Oltre 190 mila metri di fibra ottica impiegati lungo via del Corso e 115 proiettori per un risparmio energetico del 45% rispetto alle classiche luminarie. E questa è già la prima innovazione. L'altra, invece, riguarda la gestione computerizzata di schermi Led, controllati a distanza ed un'app mobile di realtà virtuale che al visitatore consentirà di accedere a contenuti multimediali tramite smartphone.(P. Tra.)

Lunedì 21 Ottobre 2019, 05:01

