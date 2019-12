Maiorino: «È il ritratto di un genio istintivo e visionario»

Claudio Fabretti

ROMA - L'anno che verrà ancora non è arrivato, ma Lucio Dalla è già tornato tra di noi, grazie alla sua musica. L'intera discografia in vinile del cantautore bolognese è infatti in edicola da oggi, con 22 dischi da collezione. Il percorso completo di un artista geniale, capace di spaziare dalla sperimentazione beat alla canzone d'autore, dalla lirica all'elettronica.

Ogni uscita della collezione, curata da Paolo Maiorino, responsabile del catalogo Sony, verrà arricchita da un booklet corredato di immagini rare, racconti inediti e interviste ad amici e artisti con cui Dalla ha collaborato: da Carlo Conti a Renzo Arbore, da Fiorella Mannoia a Ron e Pupi Avati, dal produttore Alessandro Colombini al chitarrista Ricky Portera. Cinque di questi dischi saranno stampati su vinile per la prima volta - Canzoni, Lucio, Il contrario di me, Ciao e Angoli nel cielo - mentre altri introvabili torneranno disponibili.

La prima uscita sarà dedicata a uno dei capolavori di Dalla, Come è profondo il mare (foto), il primo album in cui l'omino bolognese si cimentò anche nella scrittura dei testi, sfornando prodezze come la title track, Il cucciolo Alfredo, Quale allegria e Disperato erotico stomp.

Martedì 3 Dicembre 2019, 05:01

