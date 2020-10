Mai tanti contagi dall'inizio della pandemia: 357

Simone Pierini

Un nuovo record di contagi infranto. Nel Lazio continua l'aumento dei positivi che ieri ha toccato quota 357 in un giorno, il picco più alto mai raggiunto da inizio epidemia. Alto però anche il numero di tamponi, ben 12 mila in sole 24 ore, con la rete di test che verrà ulteriormente implementata nei prossimi giorni dato che l'assessore regionale D'Amato ha già annunciato il rafforzamento dei cosiddetti drive in (dove il tampone si fa stando in auto), il via libera alle strutture private per i test antigenici rapidi e la possibilità di fare il tampone anche presso il proprio medico di famiglia. Sale anche il dato dei decessi - ieri 6 in un giorno - e tornano ad aumentare le terapie intensive (+4), così come i ricoveri (+34). Dei nuovi casi giornalieri, 145 sono stati registrati a Roma città e 81 in provincia.

Il territorio della Asl Roma 1 si conferma il più colpito (62 contagi), 49 nella Asl Roma 2 e 34 nella Asl Roma 3. A Latina sono 60 i positivi in più e di questi 9 hanno un link con un cluster nella struttura Città di Aprilia (dove è in corso l'indagine epidemiologica) e 20 sono i casi con link familiare o contatto di un contagio già noto. Sono invece 40 in casi a Frosinone, 25 a Viterbo e 6 a Rieti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Ottobre 2020, 05:01

