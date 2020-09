«Mai fermarsi perché c'è sempre qualcosa che si può fare». Con questo motto Carmen Russo si prepara a esibirsi a Tale e Quale.

Quanto è difficile rimettersi in gioco dopo qualche anno?

«Non lo è se ogni giorno combatti per vincere i timori. È bello quando al termine della sfida dici: ce l'ho fatta. Io penso che l'autostima sia fondamentale».

Ma per i giovani oggi è più facile rispetto alla tua generazione?

«Oggi ci sono molte più vetrine per farsi vedere. Tuttavia ritengo la gavetta la cosa più importante per una artista».

Da ottima showgirl dovrà diventare cantante e imitatrice...

«Non mi tiro mai indietro. Si studia sempre e io sto studiando. Del resto dobbiamo fare uno spettacolo di varietà, mica un festival».

Chi spera di dover imitare?

«Non posso negare di pensare a Raffaella Carrà. Interpretare un'icona come lei mi riempirebbe d'orgoglio».(M. Cas.)

