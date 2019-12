MAI DIRE JUVENTUS

Enrico Sarzanini

ROMA Un altro tabù da infrangere per far volare la Lazio. Sabato all'Olimpico arriva la Juventus in campionato vera e propria bestia nera dei biancocelesti che nelle ultime 30 gare disputate hanno ottenuto 22 sconfitte, 6 pareggi ed appena due vittorie. L'ultima all'Olimpico risale al 6 dicembre 2003, allora furono i gol di Corradi e Fiore a stendere i bianconeri poi una serie infinita di sconfitte, ben 6 di fila tra il 2014 e il 2017, ad interrompere la striscia negativa la storica vittoria allo Stadium, del 14 ottobre 2017 conquistata grazie al rigore parato da Strakosha a Dybala in pieno recupero.

Sabato sera la sfida si rinnoverà allo stadio Olimpico, Inzaghi vuole vincere per invertire la tendenza ma anche e soprattutto perché battere la Juve vorrebbe dire andare a -3 proprio dai bianconeri secondi in classifica. Un'occasione ghiotta per la squadra che, reduce da 6 vittorie di fila in campionato, sogna di continuare la sua marcia spedita vero la qualificazione in Champions. Simone Inzaghi ci crede - lo ha detto apertamente mercoledì sera nel corso dell'inaugurazione del nuovo store della Lazio in centro - e spera di emulare le gesta di quando, a cavallo del 2000, da calciatore biancoceleste riuscì ad ottenere 4 vittorie ed altrettanti pareggi in 8 gare senza mai essere sconfitto. Tabù da sfatare anche per Ciro Immobile: l'attuale capocannoniere del campionato, che segna da nove gare di fila, nelle 15 sfide contro la Juve in carriera ha ottenuto ben 12 sconfitte, 1 pareggio e appena due vittorie, entrambe con la maglia della Lazio (una in campionato a Torino e l'altra in supercoppa italiana).

Da Formello buone notizie per il tecnico Inzaghi: Luis Alberto, che aveva saltato le ultime due sedute, si è rivisto in campo. Per lui solo un problema alla schiena. Fronte biglietti superata quota 30mila tagliandi venduti, sabato attesi allo stadio 60mila spettatori.

Giovedì 5 Dicembre 2019, 05:01

