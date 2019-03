Mahmood-Sala: «Siamo due milanesi doc»

James Perugia

Quando l'ospite è d'eccezione ma anche l'intervistatore non è da meno. Ieri sera il vincitore di Sanremo Mahmood ha parlato della sua storia, delle sue preferenze musicali e del suo rapporto con Milano, rispondendo direttamente alle domande del sindaco della città, Beppe Sala. La prima domanda è stata su come sia stato passare l'infanzia a Gratosoglio, nell'hinterland milanese: «Penso che la periferia possa ispirare tanto i ragazzi, come ha fatto con me - ha spiegato il cantante - ringrazio tanto la periferia».

Un'ispirazione che, dopo anni di sacrifici, l'ha portato al successo. E quando Sala gli chiede di dare un consiglio ai tanti ragazzi che lo vedono come un idolo lui non ha dubbi: «Studiate e impegnatevi: poi le cose arrivano. Tu (rivolto a Sala) prima hai detto che non ce la fanno tutti, io dico che non ce la fa chi non vuole».

Il motivo dell'incontro, come aveva scritto il sindaco di Milano nella sua pagina Facebook, era anche chiedere a un milanese doc come Mahmood «cosa può fare la nostra città per i giovani»: «Più corsi di musica e in generale più spazio per l'arte», la risposta dell'artista che, incalzato da Sala, ha detto la sua anche sul rapporto tra politica e social.

«I social sono il primo informatore per i ragazzi di oggi, sono anche uno straordinario strumento per veicolare l'arte», ma lo stesso Mahmood ne ha conosciuto anche il loro lato più oscuro: «Dopo Sanremo mi dicevano tornatene nel tuo paese, ma io sono nato qua... Credo comunque che bisogna guardare il lato positivo dei social, quello negativo è fine a se stesso». Il cantante ha detto di avere molto a cuore la politica: «Quando senti storie di una mamma che è incinta e deve farsi un viaggio da sola e nessuno può aiutarla e degli italiani invece la soccorrono per partorire, io mi sento dalla parte di quegli italiani là», ha affermato il cantante di Soldi.

La musica che ascolta oggi Mahmmod? «La rapper americana Noname. Amo molto anche la musica italiana, va sostenuta. Sono in fissa con Venerus, ma mi piace tanto anche Supreme, che fa una trap molto internazionale».

