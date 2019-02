Mahmood: «Rappresenterò l'Italia all'Eurovision con Soldi»

ROMA - «Ok ve lo posso dire, rappresenterò l'Italia all'Eurovision Song Contest con Soldi. Non vedo l'ora». Mahmood, fresco vincitore del festival di Sanremo, ha sciolto la riserva annunciando ieri sulla sua pagina Facebook che parteciperà alla manifestazione in programma dal 14 al 18 maggio a Tel Aviv, in Israele, grazie alla vittoria dell'israeliana Netta Barzilai con la canzone Toy nell'edizione precedente. Il vincitore di Sanremo partecipa di diritto in rappresentanza dell'Italia. Nel caso di rinuncia, sarebbe subentrato il secondo classificato.

Intanto il trionfatore dell'Ariston si è raccontato ai microfoni di RTL 102.5: «Mi fa strano essere chiamato personaggio del momento, non riesco ancora a realizzare. Sono soddisfatto perché la gente che non mi conosce, magari, pensa sia nato tutto da Sanremo ma in realtà dietro c'è un lavoro di anni in cui ho scritto pezzi per me e per altri e sono molto orgoglioso del lavoro e trovarmi qui mi fa un po' strano ma era quello che volevo da sempre», ha raccontato durante l'intervista.

E a coinvolgerlo in prossimi progetti potrebbe essere anche il Comune di Milano: «L'ho invitato a Palazzo Marino, per congratularmi personalmente della vittoria - ha annunciato il sindaco di Milano, Beppe Sala - ma l'idea è anche quella di coinvolgerlo in qualche iniziativa o progetto dell'amministrazione. Questi giovani artisti sono degli interlocutori importanti. Sono voci autorevoli del mondo giovanile che non ignoriamo - ha aggiunto - Mi son fatto intervistare da Marracash tempo addietro, adesso incontrerò Mahmood».

