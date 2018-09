MAGNIFICO PERDENTE

Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Marc Marquez incontenibile. Ad Aragon, il circuito di casa, lo spagnolo vince dopo un duello serrato con Andrea Dovizioso e mette così fine ad un dominio Ducati che durava da Brno (5 agosto). Sesto successo stagionale per il leader del Mondiale, che ora a 5 gran premi dal termine deve gestire un vantaggio di 72 punti in classifica sul forlivese. «Ho preso un rischio montando la gomma morbida e ho rischiato il tutto per tutto anche nel finale di gara - ha detto il pilota Honda al termine della gara - Il mondiale? Sto facendo un po' di conti, ma l'importante è rimanere concentrati. La Ducati? Va veramente forte, l'anno prossimo sarà durissima». Dovizioso sa che ormai il titolo è andato, ma prova a pensare positivo: «Siamo arrivati a questa gara molto fiduciosi, guardandola da fuori sembrava addirittura dovessimo dominare dopo le libere e le qualifiche. Io però preferisco guardarla da un altro punto di vista: avevamo sempre faticato qua e invece questo weekend abbiamo fatto bene. La cosa positiva è che ogni gara miglioriamo e impariamo qualcosa per il futuro».Caduto alla prima cura il poleman Jorge Lorenzo (per il maiorchino malleolo fratturato), così ad approfittarne è stato Andrea Iannone, di nuovo a podio dopo otto gare: «Abbiamo lavorato benissimo tutto il weekend, il segreto per questa gara è stato copiare dalla A alla Z il setup di Rins ammette il pilota italiano - Ora mi sento bene, sono in forma e sono felice. Il gruppo Suzuki si sta amalgamando meglio dell'anno scorso e della prima parte della stagione e questo fa la differenza. Stare così vicino a Marc e Dovi che vanno così forte è stato bellissimo».Valentino Rossi, dopo una qualifica disastrosa, è riuscito a rimontare dal 18° all'8° posto, ma continua a non vedere la luce in fondo al tunnel: «Al momento è questo il nostro potenziale. Considerando che sono caduti Lorenzo, Crutchlow e Bautista potevamo anche rimanere fuori dalla top 10. La moto è quella che è, la situazione è preoccupante. Stavolta ci è arrivata davanti anche l'Aprilia. I test di fine anno? Ci sono ancora cinque gare, dobbiamo lavorare ancora adesso, specialmente sull'elettronica. Qualcosina già è arrivato e oggi mi ha aiutato ad avere un ritmo costante fino alla fine, ma prendevo comunque un secondo e mezzo a giro che è un'eternità». Insomma un digiuno che (come per la Yamaha) dura da oltre un anno e a 39 anni il sogno decimo titolo sembra ormai una chimera.riproduzione riservata ®