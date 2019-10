Magmamemoria, un disco che non si ferma allo stretto necessario

Tredici tracce libere. Alternativa bordeline, per dirla alla Levante. Brani pop, accenni soul e rock, che non seguono schemi e che si ascoltano tutti d'un fiato. Dal primo, manifesto del disco con lei al basso, all'ultimo, Arcano 13, - numero anti-scaramantico, somma del suo nome Claudia Lagona, che attraverso il ricordo del padre canta la morte come rinascita - registrato a presa diretta con lei al piano. Tinti di rosso copertina e vinile, tema il ricordo. Reali, Regno animale, Lo stretto necessario, singolo che è concentrato di sicilianità (scritto con Colapesce, Di Martino e Urciullo) cantato con Carmen Consoli, Andrà tutto bene, titolo mantra del brano più politico, all'amore: Antonio, che è il cantautore Diodato, con cui ha appena chiuso la storia, ha una coda strumentale che fa durare la canzone 6 minuti. Magmamemoria è un bell'album. (R. Vec.)

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

