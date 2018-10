Magliana, protesta sul viadotto Quattro mesi per 170 metri

Martedì 16 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è pace per gli abitanti dei municipi IX e XI che ogni mattina passano per il viadotto della Magliana, ma anche per i cittadini di tutta Roma e di Fiumicino che lo usano per raggiungere il proprio ufficio. Tra traffico e code interminabili, pochi giorni fa è comparso uno striscione con scritto: 4 mesi x 170 m.? Ostaggi della Raggi, riferendosi ai lavori interminabili sul tratto di strada. Dopo che la fine della sperimentazione del restringimento del viadotto della Magliana - era cominciata il 9 giugno - è stata sancita dal Dipartimento Mobilità e Trasporti con una determina dirigenziale del 7 agosto, sono iniziati i lavori per il ripristino delle barriere di sicurezza e della segnaletica. Per consentire l'allestimento del cantiere, tra il 22 e il 23 agosto il viadotto in direzione Fiumicino era addirittura stato chiuso per una notte, ma i disagi maggiori sono cominciati qualche giorno dopo, col restringimento a una corsia della carreggiata sinistra da via del Cappellaccio fino al ponte della Magliana direzione di Fiumicino. Secondo il programma del Comune, questa fase si sarebbe dovuta concludere il 15 settembre, «ma di questo passo non saranno finiti neanche per il 15 novembre», dice Gianluca Lanzi, consigliere dem dell'XI municipio. Ma ancora oggi, forse anche a causa di alcuni interventi sul Ponte, la situazione è critica: i lavori non accennano a concludersi e i cittadini sono esasperati da code e traffico che vanno avanti ormai da giugno, per un motivo o per un altro.(S. Uni.)