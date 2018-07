«Mafie dietro le traversate»

Giovedì 19 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attenti alle organizzazioni criminali straniere in Italia. Stanno prosperando e fanno affari colossali anche più delle nostre mafie, al punto che il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - con tutta la sua scia di reati satellite e per le proporzioni raggiunte - conviene quasi più di altri traffici illeciti.Parole choc quelle scritte nella relazione della Direzione investigativa antimafia (Dia) per l'anno 2017: «Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è oggi uno dei principali e più remunerativi business criminali, che troppe volte si coniuga tragicamente con la morte in mare di migranti, anche di tenera età». Sono coinvolti «maghrebini, soprattutto libici e marocchini, nel trasporto di migranti in mare dalle coste nordafricane verso le coste siciliane». Spesso mafie straniere e autoctone, sulla materia dell'immigrazione clandestina, saldano i propri interessi.Il dossier della Dia arriva nella giornata delle code polemiche sulle presunte fake news della ong Open Arms sulla donna e il bimbo lasciati morire in mare dalla Marina libica. Accuse smentite dal Viminale, dal ministro dell'Interno Salvini e anche da una giornalista tedesca che si trovava a bordo della nave libica che avrebbe soccorso i migranti sulla barca naufragata. Ci sarebbe un video che non mostrebbe cadaveri durante le operazioni di soccorso nelle acque libiche, mentre la donna salvata da Open Arms verrà comunque sbarcata in Spagna. Durante le operazioni un'altra bimba sarebbe morta ma la madre avrebbe tenuto nascosto il corpo per timore che fosse gettato in mare.Intanto un'altra nave con 40 migranti alla deriva lancia l'sos: a bordo stanno per finire acqua e cibo. (M.Lan.)